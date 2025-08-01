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خان شيخون يتأهل إلى الدوري الممتاز بكرة القدم

2025-08-01

حلب-سانا

تأهل نادي خان شيخون رسمياً إلى الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، بفوزه على أهلي الميادين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2/6 في الملحق المؤهل للدوري الممتاز.

ففي مباراة إياب الملحق المؤهل للدوري الممتاز، والتي أقيمت مساء اليوم في حلب، تعادل خان شيخون مع أهلي الميادين 2-2.

مدرب خان شيخون عبد الوهاب مخزوم قال في تصريح لمراسل سانا: إن هذا التأهل التاريخي للدوري الممتاز هو ثمرة عمل دام لسنوات طويلة، وهو هدية نقدمها لجماهيرنا التي لم تتوقف عن دعمنا.

وكانت مباراة الذهاب في الملحق المؤهل التي جرت على الملعب البلدي في إدلب، انتهت بفوز خان شيخون برباعية نظيفة.

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