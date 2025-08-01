الأمن الداخلي في اللاذقية يلقي القبض على المجرم محمد داوود ناصر

اللاذقية-سانا

ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية القبض على المجرم محمد داوود ناصر، لتورطه بجرائم حرب إبان عمله كقناص لدى النظام البائد، حيث عمل في منطقة جبل التركمان، ثم انتقل إلى قرية الزويقات بجبل الأكراد المطلة على جبال كبينة.

وشملت الجرائم التي قام بها المجرم ناصر، التمثيل بجثث الشهداء والتورط في أعمال إرهابية، استهدفت حواجز أمنية ونقاطاً عسكرية في السادس من آذار، ويعدّ مسؤولاً عن المجموعة التي هاجمت حاجز الزوبار.

وتمت إحالة المجرم ناصر إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.