معاون وزير الداخلية اللواء أحمد لطوف يزور كلية الشرطة في حارم بريف إدلب

إدلب-سانا

زار معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف، برفقة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، كلية الشرطة في مدينة حارم بريف إدلب، للاطلاع على واقع التدريب والتأهيل في الكلية، وعلى جاهزية الكوادر الشرطية في المنطقة.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر قناتها على تلغرام، أن الزيارة تضمنت جولة تفقدية على القاعات الدراسية ومرافق التدريب، والتقى الوفد الكادر الإداري والتدريسي، لمناقشة وتطوير برامج التأهيل وآليات رفع كفاءة العناصر المنتسبين، كما التقى بعض المنتسبين إلى الكلية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وأكد الوفد أهمية التدريب المستمر في بناء القدرات والارتقاء بمستوى الأداء المهني، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.