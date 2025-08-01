فرع مكافحة المخدرات بدمشق يحبط محاولة تهريب شحنة كبتاغون إلى السعودية 

دمشق-سانا

أحبط فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق محاولة تهريب نحو 32 ألف حبة كبتاغون، كانت معدّة لإرسالها إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة 1 آب أن الحبوب المخدرة تم إخفاؤها بإحكام داخل معدات معدنية مخصصة للمطاعم.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى ضبط المواد المخدرة، وتحويل المتورطين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي الـ 25 من حزيران الماضي نفذت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية عملية أمنية نوعية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السعودية، أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في تجارة وترويج المواد المخدرة، وعن ضبط أكثر من 100 ألف حبة كبتاغون مخدرة كانت مخبأة داخل معدات صناعية تمهيداً لتهريبها عبر الحدود، وتمت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.