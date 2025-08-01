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قائد الجيش اللبناني: التواصل مستمر مع السلطات السورية لتأمين الحدود

2025-08-01

بيروت-سانا

أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، استمرار التواصل مع السلطات السورية، لتأمين الحدود، نظراً لأهمية ذلك في استقرار البلدين.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن هيكل قوله اليوم خلال اجتماع مع أركان قيادة الجيش اللبناني وعدد من الضباط: “التواصل مستمر مع السلطات السورية فيما يخص أمن الحدود، باعتبار أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى استقرار البلدين”.

من جهة ثانية لفت هيكل إلى استعداد الجيش اللبناني للعطاء والتضحية لمواجهة التحديات القائمة، وخاصة الانتهاكات والاعتداءات المتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي ضد سيادة لبنان وأمنه.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أكد أمس حرص بلاده على بناء علاقات ممتازة مع سوريا بما يضمن مصلحة كلا البلدين.

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