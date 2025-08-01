مدينة دمشق وسر خلودها… ندوة للجمعية الجغرافية السورية

دمشق-سانا

تناولت الندوة التي نظمتها الجمعية الجغرافية السورية تحت عنوان”دمشق وسرّ خلودها” للباحث محمد حسين السيوفي، المكونات الغنية بهذه المدينة وأسرار بقائها، كغوطتها ونبع الفيجة، مع عرض تاريخي وجيولوجي وجغرافي.

– دمشق… المدينة المباركة

السيوفي الذي أمضى 25 سنة من حياته في دراسة مدينة دمشق تحدث عن مكانتها من الناحية الدينية والتي وُصفت بالمدينة المباركة بموقعها، ولاسيما جبل قاسيون الذي شهدت جنباته تشييد المراصد لمراقبة النجوم والأفلاك، ومحطات البث وتوليد الكهرباء ووضع خزانات المياه القادمة من نبع الفيجة، وكأن الجبل عقابٌ يفتح جناحيه لحماية دمشق.

– سرّ خلود مدينة دمشق

وأشار السيوفي إلى أن دمشق التي آوت المسيح عليه السلام وأمه مريم العذراء، كما ورد في القرآن الكريم، هي المدينة التي سينزل فيها المسيح حسب الحديث الصحيح، حين تقترب أشراط الساعة إلى المنارة البيضاء شرقي دمشق.

وعرض المحاضر الأحاديث النبوية التي تحدثت عن دمشق، من أنها أرض عمود النار، والملائكة التي بسطت أجنحتها عليها، وأنها مسكن خيرة الله في أرضه، ليستنتج أن دمشق معقل الإسلام والمسيحيين، ولا توجد مدينة جمعت ذلك سواها.

– حلول لمعالجة مشكلة المياه

وفي سياق ذي صلة، تناول السيوفي مشكلة المياه في دمشق، مقترحاً زراعة أشجار الزيتون والتين التي تتحمل العطش ولا تحتاج لاستهلاك كبير للمياه، بالتالي ستعود الكمية لصالح مياه الشرب في دمشق، وهو ما يتطلب ضرورة العمل من أجلها.

– دعوات لمشروع إعادة إعمار دمشق

وفي مداخلاتهما، دعا الدكتور بهجت قبيسي لحماية المدينة والمحافظة عليها، فيما طالب الإعلامي جمال الجيش بتعزيز المعلومات القيّمة لهذه المحاضرة مع بعض الاستكمالات البسيطة، ليوضع في النهاية مشروع متكامل، يرتبط بإعادة الحياة للمدينة بعد كل التخريب المتعمد الذي تعرضت له في الحقبة السابقة.