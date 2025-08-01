وزير الخارجية يقيم مأدبة عشاء لسفراء الدول العربية المعتمدين لدى موسكو

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
الخارجية السورية: اللقاء التاريخي بين بوتين والشيباني أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين سوريا وروسيا
2025-07-31
الأردن يعين سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى سوريا
2025-07-31
وزيرا الدفاع والخارجية ورئيس الاستخبارات يلتقون وزير الدفاع الروسي في موسكو
2025-07-31
عون: لبنان حريص على بناء علاقات ممتازة مع سوريا
2025-07-31
الشيباني: الحوار مع روسيا خطوة إستراتيجية لصياغة شروط جديدة تحفظ سيادة سوريا.. لافروف: ندعم سلامة ووحدة أراضي سوريا
2025-07-31
الشيباني خلال لقائه لافروف بموسكو: سوريا تتطلع إلى إقامة علاقات سليمة مع روسيا.. لافروف: نعول على مشاركة الرئيس الشرع في القمة الروسية العربية بموسكو
2025-07-31
الوزير هيكل: ملتقى الشركات التقنية السوريّة الأردنية بدمشق قريباً
2025-07-31
محليات
الرقابة والتفتيش والبنك الدولي يبحثان تطبيق مشروع تدعيم وإدارة القدرات المالية العامة في سوريا
2025-07-31
قافلة الأمل 2 تنقل 38 عائلة من نزلاء مخيم الهول في مهمة إنسانية نحو حلب وإدلب
2025-07-31
هيئة التخطيط والإحصاء تناقش خطة تطوير معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في سوريا
2025-07-31
وزارة العدل تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
2025-07-31
وضع حجر الأساس لترميم مشفى تدمر الوطني
2025-07-31
التنمية الإدارية تنشر قائمة جديدة للمفصولين تعسفياً من وزارة الإدارة المحلية
2025-07-31
وزير الإعلام: إسرائيل لا ترى بعين إيجابية وجود سوريا الجديدة بل تريدها ممزقة
2025-07-31
رياضة
مارسيليا الفرنسي يعلن عودة المهاجم أوباميانغ إلى صفوفه
2025-07-31
اتحاد ألعاب القوى يتحضر لإقامة بطولة النخبة في دمشق
2025-07-30
نادي المجد الرياضي… من أقدم الأندية الرياضية بدمشق وأبرزها في تخريج المواهب
2025-07-30
جناح ليفربول الإنكليزي لويس دياز إلى بايرن ميونخ الألماني رسمياً
2025-07-30
خان شيخون يقترب من حسم تأهله للدوري الممتاز
2025-07-30
نجوم الحلقات يضيئون ملاعب حماة… رياضة تُهذب وسلوك يتألق
2025-07-27
منتخب سوريا لكرة السلة للناشئات يواجه نظيره اللبناني غداً ببطولة غرب آسيا
2025-07-27
اقتصاد
قمة سيلكون للتكنولوجيا والتحول الرقمي تُطلق شرارة المستقبل الرقمي في سوريا
2025-08-01
غرف الزراعة السورية: تشكيل لجنة لتحديد أسعار الفروج الحي من أرض المزرعة
2025-07-31
استقرار أسعار الذهب في السوق السورية
2025-07-31
تجارة عمّان: 92.4 مليون دينار حجم التبادل التجاري مع سوريا خلال 4 أشهر
2025-07-31
افتتاح مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة بعد إعادة تأهيلها وتطوير خدماتها-فيديو
2025-07-31
غرام الذهب ينخفض 5 آلاف ليرة في السوق السورية
2025-07-30
المالية: استئناف منح براءات الذمة لنقل الملكيات العقارية بدءاً من الأحد المقبل
2025-07-30
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرقابة والتفتيش والبنك الدولي يبحثان تطبيق مشروع تدعيم وإدارة القدرات المالية العامة في سوريا
وزير الإعلام: إسرائيل لا ترى بعين إيجابية وجود سوريا الجديدة بل تريدها ممزقة
المالية السورية: اعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء تعيق صرف الرواتب
الصحة السورية تطلق برنامج تطوير البورد السوري في إطار عملها لإصلاح التعليم الطبي_فيديو
افتتاح مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة بعد إعادة تأهيلها وتطوير خدماتها-فيديو
المؤسسة العامة للكهرباء في سوريا: وصول الغاز من أذربيجان يزيد مدة التغذية اليومية إلى 10 ساعات
الشيباني: الحوار مع روسيا خطوة إستراتيجية لصياغة شروط جديدة تحفظ سيادة سوريا.. لافروف: ندعم سلامة ووحدة أراضي سوريا
الشيباني خلال لقائه لافروف بموسكو: سوريا تتطلع إلى إقامة علاقات سليمة مع روسيا.. لافروف: نعول على مشاركة الرئيس الشرع في القمة الروسية العربية بموسكو
رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: تحريك الدعوى العامة بحق بعض مرتكبي الانتهاكات تمّ بالتشاور معنا
المحامي العام بدمشق لـ سانا: استمرار التحقيقات في وفاة الشاب يوسف اللباد بحيادية وشفافية
وزير الخارجية يقيم مأدبة عشاء لسفراء الدول العربية المعتمدين لدى موسكو
2025-07-31
وزير الخارجية يقيم مأدبة عشاء لسفراء الدول العربية المعتمدين لدى موسكو
2025-07-31
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