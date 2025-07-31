حملة “شفاء 2” تستمر بتقديم خدماتها الطبية والجراحية المجانية في سوريا

دمشق-سانا

تواصل “حملة شفاء 2” التي ينظمها المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا ومنظمة الأطباء المستقلين (أيدا)، تقديم خدمات طبية وجراحية مجانية، مستهدفة المرضى المحتاجين في مختلف المحافظات، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وتزويد المشافي بالمستلزمات اللازمة، وذلك برعاية وزارة الصحة السورية.

وأكد رئيس الحملة الدكتور مهدي عمار، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدرج مشفى دمر بدمشق، أن الحملة تشمل محافظات دمشق وريفها، وحلب، وحماة، وحمص، وإدلب، واللاذقية، ودرعا، ودير الزور، وتتضمن معظم الاختصاصات الطبية.

وأشار إلى أنه تم تقديم مجموعة من الخدمات الطبية في محافظة درعا على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة الجنوبية، وشملت:

24 عملية فتح بطن أو جراحة صدرية

250 حالة تدبير إسعافي عاجل

22 عملية جراحة عظمية

5 عمليات جراحة وعائية

كما تم إرسال شحنتين من المواد والمستهلكات الجراحية والإسعافية، بالإضافة إلى خيم طبية وسيارة إسعاف إلى محافظة السويداء.

أما عن الخدمات التي تم تقديمها في باقي المحافظات فهي:

50 تداخلاً لجراحة عينية

150 عملية قثطرة وشبكات وبطاريات

25 عملية قلب مفتوح

15 جراحة أوعية

25 جراحة عصبية

10 جراحات نسائية

6 جراحات ترميمية

11 جراحة أذنية

إضافة إلى معاينات وفحص مباشر لحوالي 2500 مريض.

ولفت الدكتور عمار إلى أن عدد العمليات والتدخلات الطبية المتوقع إجراؤها يبلغ 1000 عملية، و6000 معاينة طبية، و1600 ساعة تدريب وتأهيل، وذلك بالرغم من التغيير الذي طرأ على الخطة الموضوعة نتيجة الأحداث الأخيرة في المنطقة الجنوبية، والتي تم توجيه الجهود للاستجابة الطبية لها.

الدور اللوجستي لمنظمة الأطباء المستقلين

بدوره أكد ممثل إدارة منظمة الأطباء المستقلين، الدكتور الصيدلاني كنان خطاب، أن دور المنظمة يكمن في تأمين الأمور اللوجستية من المستهلكات الطبية ومواد العظمية، والحصول على الموافقات من الجهات المختصة، وأشار إلى أهمية هذه الحملات لدعم القطاع الصحي المتدهور بسوريا واستقدام خبرات الأطباء السوريين العاملين في أوروبا.

التسجيل الإلكتروني ودور وزارة الصحة

من جهته أكد مسؤول إدارة حملات البعثات الطبية في وزارة الصحة أحمد المصري أن دور الوزارة في الحملة يبدأ بتحديد الاحتياجات في المشافي أو الاحتياجات المرضية، ومنح الموافقات اللازمة، وتنسيق دخول الأطباء، وإعطاء التراخيص، وتسهيل دخول المواد والمستلزمات الطبية، إضافة إلى التنسيق مع مديريات الصحة العامة في سوريا لاختيار المرضى ووضع معايير دقيقة لاختيار الحالات المستفيدة.

وأضاف المصري أن تسجيل المواطنين للاستفادة من حملة شفاء يتم عبر رابط إلكتروني أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حيث يُحدد هذا الرابط إطاراً علمياً يمثل الحالة المرضية للمريض، ويتم بناء خطة العمل المناسبة لها سواء كانت حالة إسعافية، أو حالة صعبة، أو حالة مؤجلة قابلة للعمل ضمن هذه الحملة، وذلك وفق خطة زمنية محددة ومواعيد دقيقة.

يُشار إلى أن حملة “شفاء 2” بدأت في الـ13 من تموز الجاري، وتستمر حتى الـ23 من شهر آب، وتعمل على تأمين جميع المستلزمات والأدوية اللازمة للإجراءات الطبية، وتشكل بعداً إنسانياً ورسالة تضامن من المغتربين السوريين لأبناء وطنهم.