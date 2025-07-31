الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
وزيرا الدفاع والخارجية ورئيس الاستخبارات يلتقون وزير الدفاع الروسي في موسكو
2025-07-31
عون: لبنان حريص على بناء علاقات ممتازة مع سوريا
2025-07-31
الشيباني: الحوار مع روسيا خطوة إستراتيجية لصياغة شروط جديدة تحفظ سيادة سوريا.. لافروف: ندعم سلامة ووحدة أراضي سوريا
2025-07-31
الشيباني خلال لقائه لافروف بموسكو: سوريا تتطلع إلى إقامة علاقات سليمة مع روسيا.. لافروف: نعول على مشاركة الرئيس الشرع في القمة الروسية العربية بموسكو
2025-07-31
الوزير هيكل: ملتقى الشركات التقنية السوريّة الأردنية بدمشق قريباً
2025-07-31
سوريا الجديدة.. عهد الدبلوماسية السيادية
2025-07-31
الخارجية الأردنية: إجلاء 112 أردنياً ورعايا دول صديقة من السويداء بالتنسيق مع سوريا
2025-07-30
محليات
المالية السورية: اعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء تعيق صرف الرواتب
2025-07-31
فرق الإطفاء تخمد حريقاً في أحراش الناصرة والدغلة بريف حمص الغربي
2025-07-31
محاضرة هندسية في حمص تناقش أحدث حلول إعادة تأهيل جسر الرستن
2025-07-31
الحرارة حول معدلاتها في أغلب مناطق سوريا
2025-07-31
المؤسسة العامة للكهرباء في سوريا: وصول الغاز من أذربيجان يزيد مدة التغذية اليومية إلى 10 ساعات
2025-07-31
وزير السياحة يبحث تطوير مواقع درعا الأثرية ويزور أبرز المعالم
2025-07-31
وضع بئر جامع النور في مدينة حلفايا بريف حماة بالخدمة
2025-07-31
رياضة
اتحاد ألعاب القوى يتحضر لإقامة بطولة النخبة في دمشق
2025-07-30
نادي المجد الرياضي… من أقدم الأندية الرياضية بدمشق وأبرزها في تخريج المواهب
2025-07-30
جناح ليفربول الإنكليزي لويس دياز إلى بايرن ميونخ الألماني رسمياً
2025-07-30
خان شيخون يقترب من حسم تأهله للدوري الممتاز
2025-07-30
نجوم الحلقات يضيئون ملاعب حماة… رياضة تُهذب وسلوك يتألق
2025-07-27
منتخب سوريا لكرة السلة للناشئات يواجه نظيره اللبناني غداً ببطولة غرب آسيا
2025-07-27
المهاجم السويدي غيوكيريس ينضم رسمياً لصفوف آرسنال
2025-07-26
اقتصاد
استقرار أسعار الذهب في السوق السورية
2025-07-31
تجارة عمّان: 92.4 مليون دينار حجم التبادل التجاري مع سوريا خلال 4 أشهر
2025-07-31
افتتاح مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة بعد إعادة تأهيلها وتطوير خدماتها-فيديو
2025-07-31
غرام الذهب ينخفض 5 آلاف ليرة في السوق السورية
2025-07-30
المالية: استئناف منح براءات الذمة لنقل الملكيات العقارية بدءاً من الأحد المقبل
2025-07-30
وزير الطاقة: سوريا تبدأ استقبال 3.4 ملايين م3 من الغاز الأذري عبر تركيا اعتباراً من 2 آب المقبل
2025-07-30
مباحثات سورية قطرية في الدوحة لتعزيز التعاون الرقابي
2025-07-29
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
المالية السورية: اعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء تعيق صرف الرواتب
الصحة السورية تطلق برنامج تطوير البورد السوري في إطار عملها لإصلاح التعليم الطبي
افتتاح مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة بعد إعادة تأهيلها وتطوير خدماتها-فيديو
المؤسسة العامة للكهرباء في سوريا: وصول الغاز من أذربيجان يزيد مدة التغذية اليومية إلى 10 ساعات
الشيباني: الحوار مع روسيا خطوة إستراتيجية لصياغة شروط جديدة تحفظ سيادة سوريا.. لافروف: ندعم سلامة ووحدة أراضي سوريا
الشيباني خلال لقائه لافروف بموسكو: سوريا تتطلع إلى إقامة علاقات سليمة مع روسيا.. لافروف: نعول على مشاركة الرئيس الشرع في القمة الروسية العربية بموسكو
رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: تحريك الدعوى العامة بحق بعض مرتكبي الانتهاكات تمّ بالتشاور معنا
المحامي العام بدمشق لـ سانا: استمرار التحقيقات في وفاة الشاب يوسف اللباد بحيادية وشفافية
النائب العام في سوريا: تحريك دعوى الحق العام بحق مرتكبي انتهاكات ضد السوريين
دخول قافلة محروقات تحمل 120 ألف ليتر إلى محافظة السويداء-فيديو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو
2025-07-31
2025-07-31
Belal
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الدفاع المدني السوري يؤمّن خروج المدنيين من السويداء ودخولهم إليها من جهة بصرى الشام بريف درعا
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