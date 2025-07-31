البرتغال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول

لشبونة-سانا

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، اليوم، أن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في أيلول المقبل.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن البرتغال تدرس الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول المقبل.

وأطلقت 15 دولةً غربيةً بينها فرنسا، أمس، نداءً جماعياً للاعتراف بدولة فلسطين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين رسمياً في أيلول المقبل أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة.

كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن دولاً أوروبيةً أخرى “ستؤكد عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين”.

وكانت النرويج اعترفت سابقاً بدولة فلسطين، إضافة إلى إيرلندا وإسبانيا.