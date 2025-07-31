انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرع الأدبي

محافظات-سانا

انتهت اليوم امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرع الأدبي في جميع المحافظات السورية لدورة عام 2025، والتي تقدم إليها في الفرع الأدبي 124155 طالباً وطالبة، ضمن أجواء مناسبة وآمنة.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية للدورة الحالية 344582 طالباً وطالبةً، موزعين على 1582 مركزاً في جميع المحافظات السورية.

وفي محافظة حماة تقدم للشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي 8067 طالباً وطالبة، موزعين على 39 مركزاً امتحانياً في مختلف مناطق المحافظة، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم اللافت.

وأشار مدير المكتب الإعلامي في مديرية التربية وسيم مشهور في تصريح لمراسل سانا، إلى الجهود التنسيقية المتمثلة بالتخطيط المسبق أسهمت بشكل أساسي في ضبط العملية الامتحانية، وإنجاحها من دون أي معوقات، لافتاً إلى أن مديرية التربية حرصت على توفير كل مستلزمات العملية الامتحانية منذ اليوم الأول، بالتعاون مع الجهات الخدمية والأمنية.

وفي حلب أكد رئيس دائرة الامتحانات تركي المصطفى في تصريح لمراسلة سانا، أن العملية الامتحانية سارت بدقة عالية وشفافية تامة مع تطبيق الإجراءات اللوجستية والأمنية لضمان بيئة امتحانية مستقرة للطلاب، منوهاً بالجهود التي بذلتها الكوادر التعليمية والإدارية والجهات الداعمة وغرف العمليات المركزية على مدار الساعة، والتي أسهمت بتذليل التحديات وإجراء الامتحانات دون عقبات ملحوظة.

وفي اللاذقية أنهى طلاب الشهادة الثانوية بفرعها الأدبي امتحاناتهم وسط أجواء هادئة وتنظيم دقيق، بحسب مدير التربية وليد كبولة، الذي شدد على أن العملية التعليمية “مسؤولية وطنية” يتم تنفيذها بدقة وعدالة، مثمناً التعاون البناء مع محافظة اللاذقية والأجهزة الأمنية لتأمين سير الامتحانات بسلاسة، وهو ما ساهم في ارتياح الأهالي والطلاب ونجاح الامتحانات.