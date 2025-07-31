دير الزور تطلق التحضيرات للمؤتمر الأول لدمج ذوي الإعاقة بمجتمعهم

دير الزور-سانا

تستعد محافظة دير الزور لاستضافة المؤتمر السوري الأول لذوي الإعاقة في الخامس من أيلول القادم، بهدف تقييم واقع الخدمات المقدمة لهذه الفئة وتفعيل القانون رقم 19 لعام 2024، بما يضمن دمجاً حقيقياً في المجتمع وتطويراً لقدراتهم ،في خطوة وطنية واعدة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تحضيرات مكثفة وتنسيق متعدد الأطراف

مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد عبدالرزاق الحاج عثمان، أكد في تصريح لمراسل سانا أن التحضيرات تشمل تنسيقاً واسعًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية مدنية يقودها أشخاص من ذوي الإعاقة لتبادل الخبرات وتحديد الاحتياجات.

ورشات عمل وتمكين اقتصادي

ضمن الفعاليات التحضيرية، نُظمت ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والدفاع المدني السوري، ومنظمة “سند”، وعدد من الجمعيات المحلية، حيث طُرحت أفكار حول تمكين ذوي الإعاقة بفرص عمل ونشر ثقافة التوظيف عبر القطاع الخاص، مع التركيز على التنسيق مع النقابات المهنية وغرف التجارة لتوفير تدريب مهني يضمن حياة كريمة.

رؤية شاملة للتصنيف والدعم

المؤتمر سيعرض مقترحات لإعادة دراسة التصنيف الوطني للإعاقة، ليشمل الإعاقات الخلقية، وتلك الناتجة عن الحروب والحوادث، إلى جانب منح بطاقة إلكترونية موحدة، وفتح معاهد مهنية، ودعم مشاريع صغيرة، وتحسين الخدمات الصحية والتوعية الطبية للحد من مسببات الإعاقة.

دور الإعلام والمجتمع المحلي

أشاد عثمان بدور الإعلام في تغيير الصورة النمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تسليط الضوء على قدراتهم بعد حصولهم على التعليم والتدريب المناسب، مؤكدةً أهمية التعاون مع المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية في دعم هذه الفئة.

المؤتمر المرتقب يشكل محطة مفصلية في مسار دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع السوري، ويعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.