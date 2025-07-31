فرق الإطفاء تخمد حريقاً في أحراش الناصرة والدغلة بريف حمص الغربي

حمص-سانا

تمكنت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني السوري في حمص، بالتعاون مع الأهالي، من السيطرة على حريق اندلع في أحراش قريتي الناصرة والدغلة بمنطقة وادي النضارة، ما حال دون امتداده إلى مناطق أوسع.

وأوضح أحمد بكار، مدير المكتب الإعلامي في الدفاع المدني، في تصريح لسانا أن الفرق توجهت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحريق الواقع على سفح جبل، حيث باشرت بإخماد النيران وتبريد المناطق المتضررة لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وأشار بكار إلى أن الحريق تسبب بأضرار محدودة، طالت عدداً من الأشجار المثمرة والأعشاب اليابسة، فيما بلغت المساحة المتضررة نحو خمسين دونماً.

وتتعرض المناطق الزراعية في ريف حمص الغربي في كل عام لمخاطر اندلاع حرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب، وتعد أحراش الناصرة والدغلة من المناطق الغنية بالأشجار المثمرة، ما يجعلها معرضة للخطر، ويستدعي تدخلاً سريعاً لحمايتها، وأثبتت جهود فرق الدفاع المدني المحلي فاعليتها في احتواء الحرائق والحد من الأضرار البيئية والزراعية.