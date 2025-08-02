انطلاق الامتحان الوطني الطبي في جامعة حماة بمشاركة 112 طالباً

حماة-سانا

بدأ اليوم في جامعة حماة الامتحان الوطني الطبي الموحد للدورة التكميلية للعام الدراسي 2023-2024، بمشاركة 112 طالباً وطالبة من الجامعات السورية العامة والخاصة، تحت إشراف هيئة الجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح د. عبد الحميد الملقي، عميد كلية الطب البشري، في تصريح لمراسل سانا أن الجلسة الأولى للامتحان شملت اختصاصي الجراحة والأطفال، بمشاركة 31 طالباً من جامعة حماة و81 من باقي الجامعات، فيما ستخصص الجلسة الثانية لاختصاصي الداخلية والنسائية.

وأشار الملقي إلى أن الامتحان يُجرى وفق القانون القديم باعتباره شرطاً للتخرج هذا العام، على أن يُطبق قانون جديد للتخرج فور انتهاء الجلسة الثانية.

ويعد الامتحان الوطني الطبي الموحد محطة تقييمية مركزية للطلاب السوريين في كليات الطب، وشرطاً أساسياً للتخرج، وتعكس الدورة التكميلية لعام 2023–2024 حرص وزارة التعليم العالي على استيعاب جميع الطلاب وإتاحة فرصة إضافية لاجتياز الامتحان، ويشرف على الامتحان هيئة الجودة والاعتمادية، بما يضمن شفافية التقييم وتوحيد المعايير بين الجامعات العامة والخاصة.