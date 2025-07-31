وصول قافلة مساعدات جديدة إلى بصرى الشام تمهيداً لإدخالها إلى السويداء

درعا-سانا

وصلت إلى مدينة بصرى الشام بريف درعا ، قافلةُ مساعدات إنسانية جديدة تمهيداً لإدخالها إلى محافظة السويداء، بتنظيم الهلال الأحمر العربي السوري، وتسهيل من الحكومة السورية وإشراف الأمم المتحدة.

وتضم القافلة وهي الخامسة من نوعها 47 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والطبية واللوجستية، من بينها 6 شاحنات من وزارة الكهرباء، إضافة إلى صهاريج من المشتقات النفطية.

ويتواصل إرسال القوافل إلى محافظة السويداء عبر بصرى الشام ضمن الجهود لتعزيز الاستجابة الإغاثية للأسر المتضررة وتلبيةِ احتياجاتها الأساسية.