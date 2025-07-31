تركيا تستكمل اختبارات القبول للإنتاج التسلسلي لصاروخ “سيبر1”

أنقرة-سانا

أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون استكمال اختبارات القبول للإنتاج التسلسلي لصاروخ “سيبر1” بنجاح.

ونقلت وكالة الأناضول عن غورغون قوله في منشور على حسابه في منصة NEXT التركية: “تم اجتياز مرحلة مهمة في مشروع “سيبر1″، من خلال نجاحه في اختبارات القبول للإنتاج التسلسلي”.

وأضاف غورغون: إن صاروخ “سيبر1” يتولى مهمة الدفاع الجوي على ارتفاعات عالية، وقد أصبح أحد أهم دروع الأمن الإستراتيجية بفضل مداه ودقّته وفعاليته ضد أنواعٍ متعددةٍ من الأهداف.

وأشار إلى أن “القبة الفولاذية التركية، التي أُسّست بحلول وطنيّة في طبقات الدفاع الجوي المنخفضة والمتوسطة والعالية؛ تزداد قوةً يوماً بعد يومٍ”، مؤكداً أن تركيا تهدف إلى تأسيس شبكة دفاع جوي وطنية بالكامل لا تترك أيّ ثغرةٍ في وجه أي تهديدٍ.

وفي آب 2024، قرّرت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، تطوير مشروع “القبة الفولاذية” لتعزيز أمن المجال الجوي التركي.