الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 31 من تموز 2025

دمشق:

1 – ندوة “دمشق وسرّ خلودها” للأستاذ محمد حسين سيوفي، في الجمعية الجغرافية بساحة الميسات، الساعة الـ 6 مساءً.

2 – ندوة بعنوان “المشاركة السياسيّة للمرأة السورية قراءة في الماضي والحاضر والمستقبل” للدكتور إبراهيم دراجي في فندق غولدن مزة قاعة بغداد، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – عرض فيلم الكرتون المدبلج تانغيلد (رابونزل) في صالة سينما كندي دمر.

4 – عرض أفلام “الأربعة المذهلون الخطوات الصعبة، إعادتها، الشاطر، أحمد أحمد، ريتسارت، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 3,30 ظهراً حتى الساعة الـ 10,15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – أمسية شعرية بعنوان “العلم السوري على كامل الأراضي السوريّة” في المركز الثقافي ببلدة زاكية، الساعة الـ 5,30 مساءً.

حلب:

1 – مهرجان الثورة السورية الأوّل لنخبةٍ من شعراء مدينة حلب، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6 مساء.

2 – معرض الفنان التشكيلي مجد كيال في دار رجب باشا بحلب القديمة، ضمن الفعالية الثقافية (محاولة رقم 1)، الساعة الـ 6 مساءً.

3 – حفلٌ موسيقيّ بعنوان “ذكريات يامن جذبة”، في دار رجب باشا، ضمن الفعالية الثقافية (محاولة رقم 1)، الساعة الـ 8 مساءً.

4 – أمسية موسيقية مع لين غريواتي، ضمن الفعاليات الموسيقية في معرض عنوان، مبنى الكهرباء القديم بشارع فيصل، الساعة الـ 9 مساءً.

حماة:

1 – سردة الألم والمقاومة، صورة حماة في الأدب السوري منذ الثمانينيات، تلقيها لبابة الهواري، في مقر فرع اتحاد الكتاب العرب، الساعة الـ 12 ظهراً.

اللاذقية:

1 – ورشة مسرحية مع الأخوين ملص، في المركز الثقافي بمدينة اللاذقية، الساعة الـ 10 صباحاً.