جولة لأطفال النادي البيئي إلى مركز الدفاع المدني بدمشق

دمشق -سانا

نظمت مديرية البيئة في محافظة دمشق اليوم بالتعاون مع مؤسسة “مناخنا” جولة ميدانية لأطفال نادي “البيئيين الصغار” إلى مركز الدفاع المدني بدمشق وذلك في إطار تعزيز ثقافة الوعي المجتمعي لديهم، وتعريفهم بأهمية العمل الإنساني والوقائي، والدور الحيوي والمهم الذي يقوم به رجال الدفاع المدني السوري.

وخلال الجولة قدّم مدير مركز كفر سوسة في الدفاع المدني السوري عبد الحليم شهاب شرحاً مبسطاً للأطفال عن مهام عناصر الدفاع المدني ومعداتهم، وكيفية التعامل مع عربات الإطفاء والإسعاف في حالات الطوارئ، وأهمية عملهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والبيئة.

– دور الجولات الميدانية

وأكد مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدمشق حسن الحسان في تصريح لمراسل سانا أهمية هذه الأنشطة والزيارات ودورها في تحفيز الأطفال، ومساعدتهم في فهم الأفكار المقدمة لهم عن مهام الدفاع المدني والوقاية من المخاطر المحدقة التي من الممكن أن تعترضهم.

وبيّن الحسان أن المديرية تعمل على وضع خطط برامجية مدروسة على مستوى قطاعي الحماية والتوعية لاستهداف الطلاب في كل المراحل التعليمية من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، إضافة إلى إعداد حملات توعية تستهدف الأهالي.

وأشاد الحسان بالأنشطة والجولات المدنية التي تنظمها الجهات العامة والمؤسسات المعنية والتي تسهم بإظهار الصورة الحسنة للمنظمة أمام كل الفئات العمرية.

– ترسيخ قيم العمل التطوعي وبناء الوعي

بدورها أوضحت معاون مدير البيئة في محافظة دمشق رغد المهنى أن الجولة تأتي ضمن نشاطات نادي البيئيين الصغار الصيفي، لتعريف الأطفال على عناصر الدفاع المدني وآلية عملهم، وتعزيز وترسيخ قيم العمل التطوعي لديهم من أجل بناء مستقبل حضاري ومستدام.

من جهته، أكد أمين سر مجلس أمناء مؤسسة “مناخنا” محمد سمير طحان، أن هذه الفعالية تهدف إلى تعريف أطفال النادي البيئي الصيفي على الدور الحيوي الذي يلعبه فوج الإطفاء والدفاع المدني في كل المحافظات السورية، مشيراً إلى أن المؤسسة تُعنى ببناء الوعي البيئي والإنساني منذ الصغر، فالأطفال هم جيل المستقبل، وسيحملون على عاتقهم مسؤولية حماية البيئة، وتأمين سلامة المجتمعات مؤكداً أن زيارة الأطفال فرصة لتعزيز تقديرنا واحترامنا لرجال الدفاع المدني الذين يضحون بأنفسهم لحمايتنا من أخطار الحرائق والكوارث.

– تقديراً لجهودهم

من جهتهم، عبّر عدد من الأطفال عن سعادتهم بالجولة، وقدموا هدايا رمزية ووروداً لعناصر الدفاع المدني، تقديراً لجهودهم التي يبذلونها حيث بيّنت الطفلة سارة حسين نية أن الجولة زودتهم بالكثير من المعلومات، حيث تعرفوا على آليات الإطفاء والإسعاف والمعدات التي يستخدمها رجال الدفاع المدني في عملهم، واطلعوا على قاعات التدريب وألبسة الإنقاذ المخصصة التي يرتدونها خلال قيامهم بمهامهم الإنسانية.

يُذكر أن مديرية البيئة في محافظة دمشق بالتعاون مع مؤسسة “مناخنا” افتتحت نادي البيئيين الصغار الصيفي المجاني في الثالث والعشرين من شهر حزيران الماضي، ويتضمن نشاطات رياضية وصحية وفنية وموسيقية وزراعية وأعمال إعادة تدوير النفايات وأشغالاً يدوية ورسماً ورحلات ترفيهية وعلمية.