وزير العدل السوري يؤكد الالتزام بمحاسبة كل من يثبت تورطه بقضية يوسف اللباد

دمشق-سانا

أكد وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس الالتزام بمحاسبة كل من يثبت تورطه في قضية المواطن المغدور يوسف اللباد دون أي محاباة أو تهاون.

وقال وزير العدل في تغريدة عبر منصة إكس: “نود أن نعرب عن تقديرنا لشعبنا على الغيرة والحرص والتفاعل الحار حول قضية المواطن المغدور يوسف اللباد، وأننا نتفهم الغضب الذي يبديه المواطنون تجاه هذه الحادثة الأليمة”.

وأضاف الوزير الويس: “نؤكد على التزامنا بمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه القضية دون أي محاباة أو تهاون”.

وتابع وزير العدل: لقد وجّهنا النيابة العامة لأخذ دورها بكل جدية وشفافية في التحقيق في هذه القضية، ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتورطين، ونؤكد أن لا أحدَ فوق القانون، ولن يفلت أي متورط من العقاب إذا ثبتت إدانته.

وختم الوزير بالقول: “نحن نعمل بكل جهد لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية وغيرها، ولن نتوانى عن اتخاذ أي إجراء ضروري لضمان حقوق المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم”.