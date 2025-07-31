المحامي العام بدمشق لـ سانا: إخلاء سبيل الصحفية نور سليمان لن يؤثر على مسار الدعوى بحقها

دمشق-سانا

أكد المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب أن إخلاء سبيل الصحفية “نور سليمان” التي نشرت عبر صفحتها الشخصية عبارات تحرض على الطائفية والعنصرية، لن يؤثر على مسار الدعوى بحقها، وستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والسليمة بحقها عن طريق القضاء.

وأوضح القاضي خطاب في تصريح لـ سانا اليوم: إن الصحفية “نور سليمان” نشرت عبر صفحتها الشخصية عبارات ومنشورات فيها تحريض على الطائفية والعنصرية والكراهية، وتم استدعائها من قبل الأمن العام بدون مذكرة قضائية، وهذا إجراء غير قانوني، لذا تم إخلاء سبيلها ضماناً للعدالة والحريات، ولكن هذا لن يؤثر على مسار الدعوى بحقها.

وأضاف القاضي خطاب: تلقينا اليوم نحن المحامي العام في دمشق إخباراً وشكاوى بحقها، وسنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونتصدى لهذا الموضوع عن طريق القانون”.