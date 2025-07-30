قائد الأمن الداخلي بدمشق يوضح ملابسات وفاة الشاب يوسف اللباد داخل أحد المساجد

دمشق-سانا

أوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، ملابسات الحادث المؤسف الذي وقع للشاب يوسف اللباد في أحد المساجد في دمشق، وأدى إلى وفاته.

وقال العميد عاتكة في تصريح نقلته وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام: إنه “في يوم الثلاثاء بتاريخ الـ 29 من الشهر الجاري، وردت تقارير عن شاب في حالة نفسية غير مستقرة، حيث دخل المسجد الأموي وهو في حالة من عدم الاتزان وبدأ يتفوه بعبارات غير مفهومة كما وثّقت كاميرات المراقبة داخل المسجد، فتم التعامل مع الحالة من قبل عناصر حماية المسجد، الذين حاولوا تهدئته ومنعه من إيذاء نفسه أو الآخرين.

وأضاف العميد عاتكة: أثناء وجود الشاب في غرفة الحراسة، أقدم على إيذاء نفسه بشكل عنيف عبر ضرب رأسه بأجسام صلبة، ما تسبب له بإصابات بالغة، وقد تم الاتصال بالإسعاف على الفور، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولة إسعافه.

وتابع قائد الأمن الداخلي بدمشق: “نؤكد على خطورة هذا الحادث ونسعى جاهدين لتحديد جميع الملابسات المحيطة به، ونعمل بالتعاون مع الجهات المختصة لإجراء تحقيق شامل وشفاف، وسنقوم بإصدار المزيد من المعلومات حالما تتوفر”.

وختم العميد عاتكة بالتقدم بأحرّ التعازي والمواساة القلبية لعائلة الفقيد.