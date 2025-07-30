مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون المشترك في مجال إزالة الألغام والاستجابة الطارئة

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث الدكتور حسام حلاق مع القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق كليمنس هاخ اليوم آفاق التعاون المشترك في مجالات إزالة الألغام، والاستجابة الطارئة والإنذار المبكر في سوريا.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق إمكانية الاستفادة من الخبرات الألمانية المميزة في مجال الطوارىء والكوارث، منوهين بالجهود المبذولة من قبل فرق الدفاع المدني السوري لتعزيز التعافي وإزالة الأنقاض، وأهميتها في تمكين المجتمعات من استعادة حياتها.

وتطرق الجانبان إلى الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي سوريا، ودور الوزارة في الاستجابة الإنسانية الشاملة، ومساعدة السكان في عمليات الإسعاف والإخلاء، والمأوى وتقديم المساعدات الطبية والغذائية، والمساعدة لدعم الاستقرار في الجنوب السوري.

من جانبه استعرض حلاق خطط الوزارة لإطلاق المركز الوطني لإزالة الألغام والذي سيكون مظلة لجميع الجهات العاملة في قطاع مخلفات الحرب في سوريا، مؤكداً أهمية بناء شراكة مستدامة مع ألمانيا في هذا القطاع لحماية الأرواح وتعزيز تعافي المجتمعات.