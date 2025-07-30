القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان بدمشق لـ سانا: الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الشرع تعمل بشكل متواصل لحل جميع المشكلات التي تواجه الشعب السوري، وخاصة الاقتصادية منها، بهدف دفع عجلة التنمية وتحسين نوعية حياة المواطنين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
وزير الطاقة التركي: سنزوّد سوريا بالغاز الأذربيجاني اعتباراً من 2 آب
2025-07-30
اليونيسف وبريطانيا توقعان اتفاقية لتقديم خدمات المياه للاجئين السوريين في الأردن
2025-07-30
العراق والسعودية تبحثان الأوضاع في سوريا
2025-07-30
مباحثات سورية قطرية في الدوحة لتعزيز التعاون الرقابي
2025-07-29
مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على سوريا انتهاك واضح للقانون الدولي
2025-07-29
باراك: نقدر بشدّة مساعي الحوار البناء لتعزيز التكامل والوحدة في سوريا
2025-07-29
سوريا تشارك لأول مرة في أولمبياد العلوم النووية INSO بماليزيا
2025-07-29
محليات
مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون المشترك في مجال إزالة الألغام والاستجابة الطارئة
2025-07-30
القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان بدمشق لـ سانا: تدفق الغاز الأذربيجاني إلى سوريا حدث تاريخي يعكس عمق العلاقات بين البلدين
2025-07-30
معاون وزير الداخلية يبحث مع محافظ حمص تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
2025-07-30
الشيخ ليث البلعوس: ضرورة العمل وفق أجندة سورية محضة تُعنى بخدمة السوريين وبناء دولة القانون
2025-07-30
اللاذقية… تنظيم الأكشاك لتحسين الواقع الخدمي والجمالي
2025-07-30
الأمن الداخلي يضبط مستودع أسلحة في منطقة القصير بريف حمص
2025-07-30
استئناف العمل في مديريات المصالح العقارية بدءاً من الأحد المقبل
2025-07-30
رياضة
اتحاد ألعاب القوى يتحضر لإقامة بطولة النخبة في دمشق
2025-07-30
نادي المجد الرياضي… من أقدم الأندية الرياضية بدمشق وأبرزها في تخريج المواهب
2025-07-30
جناح ليفربول الإنكليزي لويس دياز إلى بايرن ميونخ الألماني رسمياً
2025-07-30
خان شيخون يقترب من حسم تأهله للدوري الممتاز
2025-07-30
نجوم الحلقات يضيئون ملاعب حماة… رياضة تُهذب وسلوك يتألق
2025-07-27
منتخب سوريا لكرة السلة للناشئات يواجه نظيره اللبناني غداً ببطولة غرب آسيا
2025-07-27
المهاجم السويدي غيوكيريس ينضم رسمياً لصفوف آرسنال
2025-07-26
اقتصاد
غرام الذهب ينخفض 5 آلاف ليرة في السوق السورية
2025-07-30
المالية: استئناف منح براءات الذمة لنقل الملكيات العقارية بدءاً من الأحد المقبل
2025-07-30
وزير الطاقة: سوريا تبدأ استقبال 3.4 ملايين م3 من الغاز الأذري عبر تركيا اعتباراً من 2 آب المقبل
2025-07-30
مباحثات سورية قطرية في الدوحة لتعزيز التعاون الرقابي
2025-07-29
غرف التجارة والصناعة: معرض دمشق الدولي يعكس حالة التعافي وإرادة الانفتاح على الشركاء الاقتصاديين
2025-07-29
15 شركة محلية وعربية وأجنبية ترغب بالاستثمار في مجال الإسمنت في سوريا
2025-07-29
مدير عام مصرف التوفير: مستمرون بتقديم عدد من الخدمات المالية والمصرفية
2025-07-29
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
دخول قافلة محروقات تحمل 120 ألف ليتر إلى محافظة السويداء-فيديو
وزير الطاقة التركي: سنزوّد سوريا بالغاز الأذربيجاني اعتباراً من 2 آب
اليونيسف وبريطانيا توقعان اتفاقية لتقديم خدمات المياه للاجئين السوريين في الأردن
اتفاقية لاستثمار الإعلانات بمطار دمشق الدولي مع شركة “فليك” الإماراتية
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قافلة مساعدات رابعة تنطلق من دمشق باتجاه السويداء
وفدان من “الجبهة الوطنية العربية” ومنظمة “رحمة بلا حدود” في درعا لتقديم مساعدات طبية
القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان بدمشق لـ سانا: الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الشرع تعمل بشكل متواصل لحل جميع المشكلات التي تواجه الشعب السوري، وخاصة الاقتصادية منها، بهدف دفع عجلة التنمية وتحسين نوعية حياة المواطنين
2025-07-30
2025-07-30
hadeil
سابق
القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان بدمشق لـ سانا: القيادة الأذربيجانية تولي أهمية خاصة للعلاقات مع سوريا الجديدة، وقد لقي ذلك ترحيباً وتجاوباً من الجانب السوري، الأمر الذي أدى إلى إقامة علاقات الصداقة والتعاون المتبادل بما يتماشى مع مصالح البلدين والشعبين الصديقين
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القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان بدمشق لـ سانا: الغاز الطبيعي الأذربيجاني سيؤدي دوراً استراتيجياً في رفع القدرات الإنتاجية من الكهرباء في سوريا بما يبشر بمزيد من الانتعاش الاقتصادي
انظر ايضاً
توقيع عقد استثمار في مجال الإعلانات بين الهيئة العامة للطيران المدني السوري وشركة “فليك” الإماراتية للإعلان الطرقي
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