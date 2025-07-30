القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان بدمشق لـ سانا: تدفق الغاز الأذربيجاني إلى سوريا حدث تاريخي يعكس عمق العلاقات بين البلدين

دمشق-سانا

أكد القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان بدمشق ألنور شاه حسينوف أن تدفق الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا، المزمع في الثاني من آب 2025، يمثل حدثاً تاريخياً ينتظره الشعبان الصديقان، ويجسد عمق علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار حسينوف في تصريح لـ سانا إلى أن القمة التي جمعت السيدين الرئيسين أحمد الشرع وإلهام علييف في العاصمة باكو في الـ12 من تموز الجاري خلال الزيارة الرسمية للرئيس الشرع إلى أذربيجان، أثمرت عن هذا الحدث التاريخي الذي سيسهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

ولفت حسينوف إلى أن القيادة الأذربيجانية تولي أهمية خاصة للعلاقات مع سوريا الجديدة، وقد لقي ذلك ترحيباً وتجاوباً من الجانب السوري، الأمر الذي أدى إلى إقامة علاقات الصداقة والتعاون المتبادل، بما يتماشى مع مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد حسينوف أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الشرع تعمل بشكل متواصل لحل جميع المشكلات التي تواجه الشعب السوري، وخاصة الاقتصادية منها، بهدف دفع عجلة التنمية وتحسين نوعية حياة المواطنين، وأشار إلى أن الغاز الطبيعي الأذربيجاني سيؤدي دوراً استراتيجياً في رفع القدرات الإنتاجية من الكهرباء، بما يبشر بمزيد من الانتعاش الاقتصادي.

وختم السفير بالقول: “أبارك للشعب السوري العظيم تمتعه بدعم أخوي من دولة أذربيجان التي لطالما تمسكت بالمبدأ (عند الشدائد تعرف الإخوان)”، معرباً عن فخره بوجوده في سوريا في هذه المرحلة الدقيقة، ومتمنياً لها ولشعبها الأمن والاستقرار والنمو.

وفي الـ12 من الشهر الجاري وقعت سوريا وأذربيجان مذكرة تفاهم تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا من خلال تركيا، والتعاون والتنسيق في استكشاف النفط.