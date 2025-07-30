دب يتسبب بإغلاق مطار باليابان وإلغاء رحلات جوية

طوكيو-سانا

تسبب دب شارد في فوضى عارمة بمطار ياماغاتا الياباني، حيث أربك رحلات جويةً، وأجبر السلطات على إغلاق المدرج مرتين، ما تطلب استدعاء صيادين متخصصين في مهمة للإمساك به.

ونشرت سكاي نيوز فيديو ظهر فيه الدب وهو يتجول بحرية على مدرج مطار ياماغاتا في شمال اليابان، ما استدعى إغلاق المدرج فوراً، كما تسببت هذه المشاهدة الأولى في تأخير أربع رحلاتٍ جويةٍ لمدة ناهزت الساعة، لكن المفاجأة كانت أكبر عندما ظهر الحيوان مجدداً عند الظهيرة تقريباً “راكضاً” على المدرج، ما دفع موظفي المطار إلى محاولة إبعاده بسيارة، ومع استمرار تجول الدب في المطار، أُغلق المدرج مجدداً.

وقال المسؤول في مطار ياماغاتا أكيرا ناغاي لوكالة فرانس برس: “في ظل هذه الظروف، كان من المستحيل استقبال الطائرات، حيث أدى الإغلاق الثاني بسبب تواجد الدب في المطار إلى إلغاء 12 رحلة جوية”.

وفي محاولة لحل الأزمة، جرى إرسال صيادين متخصصين لنصب فخ للدب، بينما حاصرت الشرطة المطار لمنع الحيوان من الهرب، وتشير التكهنات إلى أن تغير المناخ الذي يؤثر على مصادر الغذاء ودورات السبات، إضافة إلى تناقص أعداد الدببة، قد يدفعها إلى التوغل بشكل متكرر في المناطق المأهولة بالسكان.