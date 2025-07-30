ورشة تدريبية حول مفاهيم الصحة والسلامة المهنية في عدرا الصناعية

ريف دمشق-سانا

أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها، بالتعاون مع مركز تطوير الموارد البشرية في مدينة عدرا الصناعية ومنظمة العمل الدولية، ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان الصحة والسلامة المهنية وتطبيقاتها بهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة ضمن المنشآت الصناعية.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي أكد في تصريح لمراسل سانا أن الورشة تأتي ضمن سلسلة دورات توعوية تنظمها الغرفة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية، مشيراً إلى أهمية رفع الوعي لدى كل من أرباب العمل والعمال، والاطلاع على أخطاء وتكرارات واقعية تسببت بحوادث كان يمكن تلافيها بالتدريب والالتزام.

بدوره أوضح خازن غرفة صناعة دمشق وريفها أدهم الطباع أن الهدف الأساسي من هذه الورشة هو رفع مستوى الوعي لدى أرباب العمل والعمال على حد سواء حول مفاهيم وإجراءات السلامة المهنية، لافتاً إلى أن الغرفة تُقيم هذه الورشات بشكل دوري وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأنها تسعى لنقل هذه التجربة أيضاً إلى داخل مدينة دمشق قريباً.

من جهته المدرب عهد الأحمد أكد ضرورة رفع كفاءة المشاركين في التعرف على المخاطر المهنية وطرق الوقاية منها، وتزويدهم بالمهارات الأساسية في استخدام معدات الوقاية الشخصية، والتصرف الآمن في حالات الطوارئ، فضلاً عن التوعية بأهم القوانين والتشريعات المتعلقة بالسلامة المهنية.

وبيّن أن الدورة استهدفت بشكل خاص فئة العاملين الجدد في المنشآت الصناعية والفنيين والمشرفين المباشرين على خطوط الإنتاج، مشدداً على أن هذه الشريحة تُعد من الأكثر تعرضاً للمخاطر في بيئات العمل، ما يجعل تمكينها معرفياً وتدريبياً خطوة محورية لتحسين شروط الصحة والسلامة داخل المنشآت.

وذكر أن برنامج التدريب يحمل قيمة مهنية مميزة من خلال المزج بين الجانبين النظري والتطبيقي، تضمن تمارين محاكاة للواقع، وورشاً تفاعلية ساعدت المتدربين على استيعاب المفاهيم بأسلوب عملي، بالإضافة إلى حصول المشاركين على شهادات تدريبية معتمدة تعزز من فرصهم في سوق العمل مستقبلاً.