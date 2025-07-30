حماة… تركيب منظومة طاقة شمسية لبئر قرية “جنان” لضمان استمرار ضخ المياه

حماة-سانا

أنجزت المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة بالتعاون مع المجتمع الأهلي في قرية جنان بريف المحافظة الجنوبي، تركيب منظومة طاقة شمسية بديلة لبئر المياه الرئيسي في القرية، بهدف ضمان استمرارية تشغيله لأطول فترة ممكنة، وخاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وارتفاع تكاليف تشغيل المولدات.

وقال مدير مؤسسة مياه حماة عبد الستار العلي في تصريح لسانا: إن ضخ المياه بالاعتماد على الطاقة الشمسية جاء استجابةً لحاجة الأهالي المُلحة، موضحاً أن تركيب منظومة شمسية يعد أحد الحلول المستدامة، التي تسعى المؤسسة إلى تعميمها في المناطق الريفية كبديل اقتصادي وصديق للبيئة.