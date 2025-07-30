الأمن الداخلي في إدلب يقبض على المجرم عبد الرزاق مطلق

إدلب-سانا

نفّذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب عملية أمنية محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم عبد الرزاق مطلق، الذي تطوع في صفوف عدد من ميليشيات النظام البائد، قبل أن ينتقل إلى ما يُعرف بالفرقة 25 التابعة للمجرم سهيل الحسن.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أن لـعبد الرزاق مطلق سجلاً إجرامياً حافلاً بالانتهاكات، من بينها تهديد المدنيين بالقتل، والتورط في جرائم حرب، إضافة إلى ظهوره في صور وتسجيلات بجانب جثث السوريين، متباهياً بأفعاله.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تحويله إلى القضاء المختص، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.