خلال زيارته لدرعا.. وزير التعليم العالي يبحث سبل تطوير البيئة الجامعية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب

درعا-سانا

في إطار متابعة واقع التعليم العالي في المحافظات، زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي محافظة درعا اليوم، وبحث خلال اجتماعه في مبنى المحافظة مع المعنيين بحضور محافظ درعا أنور طه الزعبي وعدد من رؤساء الجامعات والكليات والمعاهد؛ واقع العمل في فرع جامعة دمشق بدرعا، والصعوبات التي تواجه الطلبة والكادر التدريسي والإداري.

وتناول الاجتماع سبل تطوير البيئة الجامعية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب، وخاصة ما يتعلق بالبنية التحتية وتوفير الكوادر وتأمين مستلزمات التعليم النظري والعملي، كما جرى بحث إمكانية إعادة جامعة دمشق – فرع درعا من مدينة درعا إلى مقرّها الأساسي في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، كون المباني الحالية التي تشغلها الجامعة مستأجرةً، ووجود مطالبات من مؤسسات حكومية أخرى للاستفادة منها.

وناقش المجتمعون إمكانية إحداث جامعة مستقلة في درعا، وافتتاح كليات جديدة فيها، بما يتناسب مع احتياجات المحافظة، ولفتوا إلى أهمية إيجاد حلولٍ سريعةٍ للمشاكل الملحة، ووضع مرجعية لمعالجة التحديات اللوجستية والإدارية التي تعيق تطور العملية التعليمية، وأبرزها معالجة أوضاع كلية الطب البيطري المتعلقة بالبناء ونقص الدعم.

وأكد الوزير الحلبي خلال الاجتماع أن الزيارة تأتي ضمن خطة الوزارة لمتابعة واقع التعليم في المحافظات بشكل مباشر، والاستماع لملاحظات ومقترحات المعنيين على الأرض، وأشار إلى ضرورة تخصيص موازنة مستقلة لفرع جامعة دمشق بدرعا وإعادة إعمار بعض الأبنية الجامعية المتضررة، وزيادة الدعم له، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الطلاب والأهالي، ورفع مستوى التعليم الأكاديمي في المحافظة.

من جانبه، شدّد محافظ درعا على أهمية دعم المؤسسات التعليمية في المحافظة لما لها من دور كبير في تعزيز التنمية، ولفت إلى أهمية التعاون القائم بين الجهات التنفيذية والمعنية بالتعليم العالي؛ لتذليل الصعوبات وتوفير البيئة المناسبة للعمل الأكاديمي.