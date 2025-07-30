العراق والسعودية تبحثان الأوضاع في سوريا

نيويورك-سانا

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره السعودي فيصل ابن فرحان الأوضاع في المنطقة، وخاصة آخر المستجدات في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان وفق ما نقلت وكالة واع: إن الجانبين بحثا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش أعمال المؤتمر الدولي بشأن القضية الفلسطينية مجمل الأوضاع الإقليمية، واستعرضا آخر المستجدات في الساحة السورية.

وحسب البيان اتفق الجانبان على “ضرورة الاستمرار في متابعة تطورات الوضع في سوريا”، وأكدا “حرصهما المشترك على دعم جهود تحقيق الاستقرار السياسي والأمني فيها بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة برمّتها”.

وفي سياق متصل أكد الطرفان “أهمية دعم الشعب الفلسطيني ومساندته في نيل حقوقه المشروعة”.

كما أشاد الوزير حسين بالدور المحوري الذي تضطلع به السعودية في دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وأهمية التوصل إلى تفاهمات تخفف من حدة التوتر فيها “.