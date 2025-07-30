افتتاح مهرجان تسوق “صيف طرطوس الأول” بمشاركة أكثر من 84 فعالية متنوعة

طرطوس-سانا

بهدف تنشيط الحركة التجارية، ودعم تسويق الصناعات المحلية وتقديم عروض تنافسية مخفضة تلبي تطلعات الزوار، افتُتح مساء أمس على الكورنيش البحري مهرجان التسوق الصيفي الأول في طرطوس، بمشاركة فعاليات محلية وخارجية ويتضمن نشاطات ترفيهية وثقافية.

وقال معاون محافظ طرطوس سامي الزخ في تصريح لمراسلة سانا خلال الافتتاح: إن المهرجان الذي تستمر فعالياته لمدة عشرة أيام يهدف إلى تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة وتقديم عروض تنافسية تلبي احتياجات الزوار، وأضاف: إن الإقبال الكبير على المهرجان يشجع على الاستمرار في إقامة مثل هذه الفعاليات وزيادتها.

بدوره بين رئيس مجلس إدارة مؤسسة ليلى لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية أحمد نبهان أن أكثر من 84 شركة متنوعة محلية وخارجية تشارك في المهرجان الذي يشهد مشاركة فعاليات تركية لأول مرة، لافتاً إلى السعي لاستقطاب شركات تجارية وصناعية سورية معروفة تبيع منتجاتها للمستهلك مباشرة دون وسيط وبأسعار مخفضة.

وتنوعت المعروضات بين صناعات غذائية وألبسة ومنظفات وإكسسوارات ومفروشات وتحف وغيرها إضافة لوجود أنشطة ترفيهية ومسابقات وهدايا للزوار.