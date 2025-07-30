محافظ حمص يتفقد الواقع الخدمي في مدينة الحصن

حمص-سانا

تفقد محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى خلال جولة أمس الواقع الخدمي في مدينة الحصن، وأكد في لقائه مع الأهالي سعي المحافظة بكل إمكانياتها المتاحة لإعادة تأهيل المرافق الخدمية في المدينة وريفها.

مدير العلاقات العامة في المحافظة حمزة قبلان قال في تصريح لمراسل سانا: إن هدف الزيارة الاطلاع على واقع الخدمات ومعوقات العمل، وكيفية تذليلها بالتعاون مع الأهالي وبما يسهم في تنشيط الواقع السياحي، وأشار إلى سعي المحافظة إلى تنفيذ عدة مشاريع لإعادة قلعة الحصن إلى مكانتها التاريخية من خلال إنارتها وتزيينها بما يليق بأهميتها الأثرية والسياحية.

ولفت عدد من أهالي مدينة الحصن ومنهم المغترب رامي رمو إلى ضرورة توفير احتياجات المدينة من المياه والكهرباء، وإعادة ترميم القلعة التي تعرضت لأضرار جراء قصف النظام البائد والعمل على تشجيع السياحة وجذب الاستثمارات، فيما نوهت قائد فريق شباب الحصن التطوعي آمنة خولي بأهمية تسليط الضوء على واقع قلعة الحصن الأثرية وإعادتها إلى ما كانت عليه.