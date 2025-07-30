وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ دمشق سبل التعاون في مجالات التحول المؤسسي

دمشق-سانا

بحث وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، مع محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبي، سبل تعزيز التعاون المشترك، في مجالات التحول المؤسسي الشامل، وهندسة وتبسيط الإجراءات الحكومية.

وجرى خلال اللقاء، الذي تم في مبنى الوزارة، مناقشة آليات تخطيط الموارد البشرية على المستوى المحلي، وسبل إعادة توزيع القوى العاملة، بما يضمن الاستخدام الأمثل لها في محافظة دمشق.

كما تم بحث إمكانية إحداث مديرية تنمية إدارية فرعية في المحافظة؛ بهدف دعم جهود الإصلاح المؤسساتي على المستوى المحلي، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأكد الجانبان، أهمية الاستثمار في بناء قدرات رأس المال البشري، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة، تُعنى بتطوير المهارات الإدارية والتقنية للعاملين، باعتبارهم العنصر الأهم في تحقيق التحول المؤسسي المستدام.