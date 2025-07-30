أكثر من ثلاثين عملاً فنياً في معرض الهواة بحمص

حمص-سانا

احتضنت صالة اتحاد الفنانين التشكيليين في حمص، معرضاً فنياً شارك فيه 15 من الهواة وعشاق الرسم والألوان، نثروا ألوانهم على أكثر من 30 لوحة عكست نظرتهم للحياة ورؤيتهم للواقع بأسلوب فني ملفت.

وتميزت أعمال المعرض الذي يستمر على مدى أسبوع، بتنوع مواضيعها وتفاوت مستوياتها، حيث جسدت الغالبية العظمى من اللوحات المدرسة الواقعية، في حين تقاسمت بقية اللوحات الرؤية التعبيرية والانطباعية.

وذكر رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في حمص، إميل فرحة، في تصريح لمراسلة سانا، أن المعرض هو تقليد سنوي يجتمع فيه الهواة لعرض أعمالهم بأساليبهم الخاصة، وبأدوات وخامات مختلفة، مبيناً أن المشاركين ينتمون لفئات عمرية مختلفة، وأن بعضهم قدم أعمالاً ملفتة تكشف عن موهبة متفردة تستحق الدعم والتشجيع والاهتمام.

بدوره، أشار محمد طيب حمام، عضو مجلس فرع الفنانين التشكيليين، إلى أن المعرض يشكل فرصة حقيقية لتطوير الموهبة، واكتساب الخبرة، والتواصل مع الجمهور والفنانين، بما يساهم في توسيع آفاق الفنان، ويفتح له فرصاً احترافية في المستقبل.

ومن المشاركين بينت الشابة أليسار العلي، أنها قدمت لوحتين تمازجت فيهما ألوان الحبر والخشب، بأسلوب خاص كشف عن علاقة الخامات اللونية ببعضها.

كما شاركت سوزانا عكاش بلوحتين، مستخدمة ألوان الأكريليك، تظهر في إحداهما جمال وعراقة نواعير حماة وسط الطبيعة، بينما تعكس في لوحتها الثانية الحياة عبر ألوان هادئة لمجموعة ورود ضمن مزهرية.

برز الفن التجريدي في لوحة الشابة هبة سليخ، عبر لوحة زخرفية لمكتبة بأسلوب فني جمع بين ألوان الأكريليك والتخطيط، أقرب ما يكون إلى فن الديكور، في حين حملت لوحتها الثانية انعكاس عمق الشعور والإحساس الإنساني على الطبيعة.

كما قدم اليافع إياس الياسين لوحة /بورتريه/ بقلم الرصاص، توضح تجارب الحياة ومعاناة الزمن على وجه رجل مسن.