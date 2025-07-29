لتحسين الخدمات المقدمة… المصالح العقارية بحلب تطور آليات عملها

حلب-سانا

تعمل مديرية المصالح العقارية بحلب منذ التحرير على إحداث تحول جذري في آليات تقديم الخدمات العقارية للمواطنين، وذلك من خلال تطوير الإجراءات وتعزيز مهنية الكوادر وتبسيط العمليات.

وأوضح مدير المصالح العقارية بحلب المهندس محمود جمعه بكور في تصريح لمراسلة سانا، أن العمل تركز على تغيير الصورة السلبية التي خلفها النظام البائد، عبر تطوير آليات العمل وتغيير أساليب التعامل مع المراجعين، مع تبسيط إجراءات إصدار البيانات العقارية والمخططات المساحية وعقود الإفراز وتصحيح الأوصاف.

وأضاف بكور: إن تنفيذ الأعمال يتم ضمن الإمكانيات وبجودة عالية، مع الحرص على تحويل سلبية الماضي إلى ثقة حقيقية بين المؤسسة والمواطن، والتأكيد على التزام المديرية بمواصلة التطوير خلال الفترة المقبلة.

وبين بكور أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الشفافية التي تنتهجها المديرية وسط مؤشرات على تعافي القطاع العقاري في حلب بعد سنوات من التحديات، ما يعكس ارتفاعاً في جودة الخدمات المقدمة.

يذكر أن إجمالي العقود الموثقة حتى ال 24 من الشهر الجاري بلغ 13,961 عقداً ، كما تم إصدار 74,264 بياناً نافذاً و 110 بيانات للفهرس الهجائي، إضافة إلى3,031 عملية شملت مخططات مساحية وبيانات متكاملة، وتنفيذ 106 تكاليف فنية متخصصة.