غوتيريش: حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط

نيويورك-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو “الشرط الأساسي” للسلام في الشرق الأوسط.

وقال غوتيريش في كلمة له خلال جلسة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وحل الدولتين في مدينة نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا: “وصلنا إلى نقطة الانهيار” وإن هذا الحل “أبعد من أي وقت مضى”.

وشدد غوتيريش على أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي استمر لأجيال وتحدى الآمال والدبلوماسية والقانون الدولي لا يزال يحصد الأرواح ويدمر المستقبل ويزعزع استقرار المنطقة والعالم، معتبراً أن استمرار هذا الصراع ليس حتمياً، وأن حله ممكن إذا توافرت إرادة سياسية وقيادة شجاعة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق حل الدولتين، معتبراً مؤتمر اليوم “فرصة نادرة ولا غنى عنها” ويجب أن تكون “نقطة تحول حاسمة” تحرز تقدماً لا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال، وتحقيق طموحنا المشترك في حل دولتين تتوافر له مقومات البقاء.

وأكد غوتيريش أن حل الدولتين هو الإطار الوحيد المتجذر في القانون الدولي، والذي يدعمه المجتمع الدولي، وينص على قيام دولتين مستقلتين؛ إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967 مع القدس عاصمة للدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وسلط غوتيريش الضوء على الأوضاع المأساوية بما في ذلك “تجويع السكان، ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتفتيت الأرض الفلسطينية المحتلة” مشدداً على أن “التدمير الشامل” لغزة لا يُحتمل ويجب أن يتوقف، وأن “الإجراءات الأحادية التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين غير مقبولة ويجب أن تتوقف”.