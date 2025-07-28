وزير الصحة السوري يبحث مع وفد هندي تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية والتدريب الطبي

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي مع وفد هندي برئاسة مدير شؤون غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية الهندية سوريش كومار سبل تعزيز التعاون الصحي وخاصة في مجالات الصناعات الدوائية والتدريب الطبي.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة آلية تنفيذ منحة دراسية للطلاب السوريين إضافة إلى تخصيص برنامج تعاون اختصاصي هندسي موجه للموظفين الحكوميين.

وأكد الوزير العلي أن الهند تمتلك قوة اقتصادية رائدة، مشيراً إلى تطلع سوريا إلى عقد شراكة جيدة معها على مستوى الصناعات الدوائية والتقنيات الصحية، بما يسهم في دعم القطاع الصحي الوطني وتوفير الأدوية.

بدوره أوضح كومار أن الحكومة الهندية ستواصل تمويل الدورات التدريبية الاختصاصية للكوادر السورية، وتنسيق تدريب الأطباء السوريين في المراكز الهندية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التمريض والصناعات الدوائية والتصدير الدوائي.

حضر الاجتماع السفير الهندي في سوريا الدكتور إرشاد أحمد ومدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير القراط وعدد من المديرين والمعنيين.