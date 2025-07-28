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الأمن الداخلي في حلب يلقي القبض على اللواء الطيّار في النظام البائد عماد نفوري

2025-07-28

حلب-سانا

ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على اللواء الطيّار في النظام البائد عماد نفوري، أثناء محاولته استخراج أوراق مزوّرة تمهيداً للهروب خارج البلاد، حيث كان متوارياً في أحد الأبنية السكنية في مدينة حلب.

ويُعدّ المجرم من أبرز الضباط المتورّطين في قصف المدن والقرى الثائرة، وشغل العديد من المناصب أبرزها قائد اللواء 17 الجوي، ومدير إدارة العمليات الجوية، ورئيس أركان القوى الجوية.

كما ارتبط اسمه بتنفيذ العديد من الغارات الجوية التي خلّفت مجازر بحق المدنيين، بما فيها استهداف مسقط رأسه مدينة النبك، وسيجري تقديمه إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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