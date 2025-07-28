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قافلة مساعدات جديدة للهلال الأحمر العربي السوري تصل إلى معبر بصرى الشام الإنساني في طريقها السويداء.

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قافلة مساعدات جديدة تتوجه إلى السويداء

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