قافلة مساعدات جديدة للهلال الأحمر العربي السوري تصل إلى معبر بصرى الشام الإنساني في طريقها السويداء.

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
وزير الطاقة يصل الدمام لزيارة منشآت إستراتيجية في قطاع الطاقة
2025-07-28
صحيفة الرياض السعودية: استعادة سوريا لمكانتها العربية تشكل ضرورة وليس خياراً
2025-07-27
سوريا والسعودية توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة
2025-07-27
ورشة عمل حول الحوكمة بين وزارتي الطاقة السورية والسعودية في الرياض
2025-07-27
ويتكوف: الأوضاع في سوريا في طريقها إلى التسوية
2025-07-27
وقفة احتجاجية لأبناء الجالية السورية في بلجيكا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
2025-07-26
وزير الطاقة السوري يلتقي أبناء الجالية ورجال أعمال سعوديين في الرياض
2025-07-26
محليات
إطلاق برنامج قرآني تعليمي في مدينة سلمية
2025-07-28
قافلة مساعدات جديدة تتوجه إلى السويداء- فيديو
2025-07-28
وزير الإعلام: نأمل ألا تُعرقل الجهة الخارجة عن القانون وصول قوافل المساعدات إلى السويداء
2025-07-28
ندوة توعوية في حلب حول مخاطر المخدرات وضرورة التكاتف المجتمعي لمكافحتها
2025-07-28
وزير الإعلام السوري: حياة المدنيين واحتياجاتهم يجب أن تبقى بمنأى عن التوظيف السياسي
2025-07-27
دورة تدريبية لوزارة التنمية الإدارية بهدف تحسين الخدمات الحكومية
2025-07-27
محافظ السويداء لـ سانا: قوافل المساعدات تدخل المحافظة يومياً وبشكل طبيعي
2025-07-27
رياضة
نجوم الحلقات يضيئون ملاعب حماة… رياضة تُهذب وسلوك يتألق
2025-07-27
منتخب سوريا لكرة السلة للناشئات يواجه نظيره اللبناني غداً ببطولة غرب آسيا
2025-07-27
المهاجم السويدي غيوكيريس ينضم رسمياً لصفوف آرسنال
2025-07-26
إقبال ملحوظ لممارسة كرتي القدم والسلة في النادي الصيفي لتربية حمص
2025-07-26
منتخب سوريا لكرة السلة للرجال يلاقي نظيره اللبناني غداً
2025-07-24
يوفنتوس يتعاقد مع المدافع البرتغالي جواو ماريو
2025-07-24
الإسباني موسكيرا ينضم لصفوف آرسنال
2025-07-24
اقتصاد
غرام الذهب ينخفض 10 آلاف ليرة في السوق السورية
2025-07-28
ارتفاع أسعار النفط بعد الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي
2025-07-28
شراكات اقتصادية واعدة في ختام 3 معارض صناعية بدمشق
2025-07-27
الشركات السورية الكيميائية بمعرض كيم إكسبو تبرز قدرتها على المنافسة
2025-07-27
الحصري لـ سانا: رؤية شاملة حتى 2030 لإعادة تموضع سوريا كمحور رئيسي في حركة الطيران
2025-07-27
مباحثات سورية أردنية للتعاون الاقتصادي والاستثماري
2025-07-27
سوريا والسعودية توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة
2025-07-27
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
قافلة مساعدات جديدة تتوجه إلى السويداء- فيديو
وزير الإعلام: نأمل ألا تُعرقل الجهة الخارجة عن القانون وصول قوافل المساعدات إلى السويداء
وزير الطاقة يصل الدمام لزيارة منشآت إستراتيجية في قطاع الطاقة
وزير الإعلام السوري: حياة المدنيين واحتياجاتهم يجب أن تبقى بمنأى عن التوظيف السياسي
سوريا والسعودية توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة
مباحثات تعاون بين اتحاد غرف التجارة السورية ووكالة GIZ الألمانية
ورشة عمل حول الحوكمة بين وزارتي الطاقة السورية والسعودية في الرياض
التنمية الإدارية تنشر أسماء مفصولين تعسفياً من جهات عامة وتدعوهم للعودة
ويتكوف: الأوضاع في سوريا في طريقها إلى التسوية
79 مركز إيواء وآلاف الوافدين من السويداء… وزارة الطوارئ تواصل تقديم الاستجابة الشاملة
قافلة مساعدات جديدة للهلال الأحمر العربي السوري تصل إلى معبر بصرى الشام الإنساني في طريقها السويداء.
2025-07-28
السويداء
الهلال الأحمر العربي السوري
بصرى الشام
2025-07-28
bdrossman
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