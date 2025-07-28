غوتيريش: يجب عدم استخدام الجوع كسلاح حرب

نيويورك-سانا

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجوب عدم استخدام التجويع كسلاح حرب ضد الشعوب.

وأوضح غوتيريش في مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالنظم الغذائية في إثيوبيا أن “النزاعات تستمرّ في نشر الجوع في غزة وغيرها، والجوع بدوره يغذّي انعدام الاستقرار ويقوّض السلام، يجب ألا نقبل بتاتاً استخدامه كسلاح حرب”.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت أمس من أن سوء التغذية في غزة بلغ “مستويات مقلقة جداً “وسُجّلت “أعلى نسبة للوفيات في تموز”.

وحذرت العديد من المنظمات الإنسانية من احتمال انتشار المجاعة الجماعية في جميع أنحاء قطاع غزة الذي يشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة عليه منذ الـ7 من تشرين الأول 2023.