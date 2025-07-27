وفد أممي يلتقي محافظ درعا لبحث أوضاع العائلات الوافدة من ريف محافظة السويداء

درعا-سانا

عقد محافظ درعا، أنور الزعبي، اجتماعاً اليوم مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية العاملة في الشؤون الإنسانية، بهدف تقييم الواقع الإنساني المتفاقم للعائلات الوافدة من ريف محافظة السويداء، والبحث في سبل الاستجابة السريعة للأزمة.

وناقش المجتمعون أولويات التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية، بما يشمل توفير المأوى والغذاء والخدمات الصحية، إلى جانب استعراض خطط استراتيجية طويلة الأمد للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الاستيعاب والدعم.

وفي خطوة عملية، أعلنت محافظة درعا تشكيل لجنة طوارئ خاصة لمتابعة ملف الوافدين، وضمان توفير الدعم اللازم بما يتماشى مع المعايير الإنسانية الدولية، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية المعنية.

وكانت السلطات المحلية أنشأت مراكز إيواء مؤقتة في درعا لاستقبال العائلات الوافدة من ريف السويداء، وشملت الاستجابة تجهيز مدارس وصالات عامة، وتنسيقاً بين الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الأساسية.