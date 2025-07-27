الحرارة أعلى من معدلاتها والأرصاد الجوية تحذر من التعرض لأشعة الشمس

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية، أن يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة بالنسبة للمناطق الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون معتدلاً ليلاً في أغلب المناطق ولطيفاً على المرتفعات الجبلية، مع رطوبة نسبية عالية في المناطق الساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصة على المناطق الجنوبية والوسطى تثير الغبار في تلك المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً وبشكل تدريجي مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام، وغائماً جزئياً فوق المناطق الساحلية، وسديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وأشار المتنبئ الجوي جعفر يوسف إلى أن موجة الحر مستمرة اليوم وغداً، وهناك انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة سيكون ملموساً يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، أما بالنسبة لليوم فستبقى الأجواء شديدة الحرارة في أغلب المناطق مع ارتفاع نسبة الرطوبة حيث تؤدي الى إحساس عال بالحرارة، خلافاً للحرارة المسجلة، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

وبين يوسف أن ذروة الحرارة ستكون بين الساعة الحادية عشرة ظهراً والخامسة مساءً، محذراً من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال في أماكن معرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر، إضافة لعدم إشعال النار في المناطق الحراجية والزراعية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: