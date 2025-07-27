إغلاق محطتي وقود في حماة ومخالفات تطال 26 محطة أخرى بالمحافظة

حماة-سانا

اتخذ فرع شركة محروقات حماة إجراءات حازمة بإغلاق محطتي وقود بعد ضبط مخالفات صريحة أضرت بالمستهلكين.

وأوضح مدير الفرع المهندس رضوان النجم في تصريح لمراسل سانا أن قرار الإغلاق جاء نتيجة عدم التزام إحدى المحطتين بالقوانين والأنظمة النافذة، فيما قامت الأخرى باستجرار مواد نفطية بطرق غير قانونية.

وأشار النجم إلى أن دوريات الفرع رصدت مخالفات إضافية في 26 محطة منتشرة في مناطق محردة ومصياف وريف حماة الشمالي، شملت البيع بأسعار زائدة، والتلاعب بعدادات التعبئة، وتعبئة كميات غير دقيقة، إضافة إلى إغلاق محطات دون إشعار الإدارة، واستجرار المواد بطرق مخالفة، فضلاً عن عدم تطبيق شروط الأمن والسلامة.

وأكد مدير الفرع استمرار العمل الرقابي المنتظم الذي تقوم به الدوريات، حرصاً على مصالح المواطنين وضمان وصول المواد النفطية بالجودة والسعر العادل، مضيفاً: إن الجهات المعنية ستستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخل بالأنظمة المعمول بها.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تشديد الرقابة على توزيع المحروقات في محافظة حماة، عقب تزايد شكاوى المواطنين من التلاعب بالأسعار والكميات، وتشهد سوريا في السنوات الأخيرة جهوداً مكثفة لضبط مخالفات بيع المشتقات النفطية، وتعمل الجهات المعنية على تعزيز آليات التفتيش لضمان العدالة والشفافية في إيصال المادة للمستهلك.