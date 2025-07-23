فتح 48 شارعاً في حي الصاخور ضمن حملة “لعيونك يا حلب”

حلب-سانا

أنهت حملة “لعيونك يا حلب” أعمال إزالة الأنقاض والقمامة في حي الصاخور بحلب، حيث شملت الإنجازات فتح 32 شارعاً مغلقاً كلياً بسبب الركام، و16 شارعاً مغلقاً جزئياً، إضافة إلى تنظيف 6 نقاط من تجمعات الأتربة والأوساخ.

وتمكنت الفرق الميدانية من إزالة 6370 متراً مكعباً من الأنقاض، وجمع 1030 متراً مكعباً من النفايات المتراكمة، الأمر الذي يسهم في استعادة حركة المرور وتحسين الواقع البيئي للمنطقة.

وأكد محافظ حلب المهندس عزام الغريب في منشور على حسابه في “إنستغرام” أن هذه الأعمال تمت بجهود الفرق المتميزة ودعم الأهالي، مبيناً أن المرحلة الجديدة ستبدأ في حي عين التل، داعياً المجتمع المحلي إلى المشاركة في الحفاظ على ما تم إنجازه.

بدوره بين مدير الحملة الدكتور هيثم الهاشمي في تصريح لـ سانا أن هذه الخطوة تمثل جزءاً أساسياً من مسار إعادة إعمار المدينة، وأن الحملة ليست مجرد حملة تنظيف مؤقتة، بل مشروع متكامل يطمح إلى تحقيق استدامة حقيقية في مجال النظافة وخدمات البلدية.

وأوضح الهاشمي أن الحملة بدأت اليوم مرحلة جديدة في حي عين التل بالنهج المكثف نفسه وسط تعاون مجالس الأحياء والأهالي لضمان استمرار نجاح المبادرة.

يذكر أن حملة “لعيونك يا حلب” تعد أحد أبرز مشاريع إعادة الإعمار المجتمعية التي أطلقتها محافظة حلب لمعالجة آثار الدمار وتجميل الأحياء.