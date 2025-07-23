سوريا وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون التربوي

دمشق-سانا

بحث وزير التربية والتعليم السوري الدكتور محمد عبد الرحمن تركو اليوم مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية بدمشق جان باتيست فيفر والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون التربوي بين البلدين.

وأشار الوزير تركو خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق إلى أن التعليم والتربية يُعدان إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وإرساء أسس السلام والاستقرار في سوريا، وأن تطوير القطاع التعليمي يشكل أولوية استراتيجية للوزارة.

واستعرض الوزير تركو خلال اللقاء التحديات الكبيرة التي تواجهها العملية التعليمية في سوريا، موضحاً أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى وخطة استجابة طارئة لتحسين الوضع التعليمي، تركز على أربعة عناصر أساسية هي: تطوير مهارات المعلمين، وتحسين المناهج الدراسية، ودعم الطلاب، وتأهيل البنى التحتية للمدارس.

من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفارة الفرنسية عن استعداده لتعزيز التعاون والتواصل مع وزارة التربية، مؤكداً أهمية بناء علاقات متميزة ومتينة بين البلدين في المجال التربوي، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير نظم التعليم.

كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون المستمر لتحقيق رؤى مشتركة تهدف إلى بناء نظام تعليمي قوي، قادر على بناء مستقبل سوريا.

حضر اللقاء معاون وزير التربية للشؤون التربوية يوسف عنان، ومدير التنمية الإدارية عبد الكريم قادري.