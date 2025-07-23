جولة تفقدية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على أحد مراكز الإيواء المؤقت في درعا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سوريا والعالم
محورها رفع العقوبات.. مباحثات أمريكية سورية تركية عراقية في أنقرة وإسطنبول
2025-07-23
تهديد خطير للسلم والأمن… قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
2025-07-23
قائد القوى الجوية العميد عاصم هواري يلتقي رئيس أركان الجيش التركي على هامش معرض “IDEF 2025” بتركيا
2025-07-23
وفد من وزارة الدفاع يشارك في معرض للصناعات الدفاعية بتركيا
2025-07-22
ممثلة المملكة المتحدة الخاصة إلى سوريا ترحب بتقرير لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل
2025-07-22
أدانا تدخلات إسرائيل… الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة تثبيت وقف النار في السويداء
2025-07-22
السعودية تجدد تأكيدها على مواقفها الداعمة لسوريا
2025-07-22
محليات
وزارة الداخلية تخصص حساباً للإبلاغ عن المفقودين خلال أحداث السويداء
2025-07-23
وفد رسمي من وزارة الدفاع يزور جرحى الجيش الذين أصيبوا في المواجهات الأخيرة في السويداء
2025-07-23
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو سديمي مغبر في أغلب المناطق الداخلية بسوريا
2025-07-23
إعادة تأهيل بئر قلعة المضيق لتأمين مياه الشرب لـ 5000 عائلة
2025-07-23
وزير الإعلام: لا تساهل مع أي انتهاكات والتدخل في السويداء كان استجابة لنداءات الأهالي وحفاظاً على وحدة البلاد
2025-07-23
اللاذقية تحتفي بربيعها بمهرجان يروّج للمنتجات المحلية
2025-07-22
قافلة مساعدات جديدة للهلال الأحمر القطري تدخل من الأردن إلى الجنوب السوري
2025-07-22
رياضة
منتخب سوريا للرجال بكرة السلة يخسر أمام نظيره المصري ودياً
2025-07-22
منتخب سوريا لكرة السلة تحت 16 عاماً يخسر أمام لبنان بغرب آسيا
2025-07-22
منتخب سوريا لكرة السلة لتحت 16 عاماً يفوز على نظيره الأردني بغرب آسيا
2025-07-20
منتخب سوريا الأولمبي يتعادل مع نظيره البحريني في دورة قيرغيزستان الودية
2025-07-20
اختتام دورة تأهيل مدربي ألعاب القوى في سوريا
2025-07-20
منتخب سوريا لكرة السلة تحت 16 عاماً يلتقي نظيره الأردني غداً في غرب آسيا
2025-07-19
منتخب سوريا يلتقي نظيره البحريني ببطولة قيرغيزستان غداً
2025-07-19
اقتصاد
غرام الذهب يرتفع 10 آلاف ليرة في السوق السورية
2025-07-23
وفد سعودي يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمراً برئاسة وزير الاستثمار السعودي يصل مطار دمشق
2025-07-23
انطلاق 3 معارض صناعية بمشاركة 172 شركة من 14 دولة الخميس القادم في مدينة المعارض الجديدة بدمشق
2025-07-22
غداً منتدى استثماري سوري سعودي في دمشق لتعزيز الشراكة الاقتصادية
2025-07-22
ارتفاع أسعار الذهب 5000 ليرة في السوق السورية
2025-07-22
فضيلة: خطط لتطوير صناعة الإسمنت وتلبية احتياجات مرحلة الإعمار في سوريا-فيديو
2025-07-22
انخفاض إنتاج تفاح حمص 2025 يثير المطالب بالتدخل والدعم الزراعي
2025-07-22
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
قائد القوى الجوية العميد عاصم هواري يلتقي رئيس أركان الجيش التركي على هامش معرض “IDEF 2025” بتركيا
الدفاع: تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء
وزارة الداخلية تدين وتفتح تحقيقاً عاجلاً بشأن الإعدامات الميدانية في السويداء
لجنة انتخابات مجلس الشعب تلتقي وفداً من أهالي حيي القابون وجوبر بدمشق- فيديو
وزير الخارجية يلتقي سفراء دول أوروبية وآسيوية وأمريكية في دمشق
اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل: عملنا بداية لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة
وزير الخارجية والمغتربين يستقبل سفراء الدول العربية والإسلامية
رئيس الوزراء الأردني: علاقاتنا مع الحكومة السّورية ممتازة وندعم الأشقاء السّوريين بكل الوسائل
السفارة السعودية بدمشق تعلن عن إتاحة تراخيص السفر لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين
وزير الخارجية البريطاني: استقرار سوريا مهم للمصلحة الوطنية للمملكة المتحدة
جولة تفقدية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على أحد مراكز الإيواء المؤقت في درعا
2025-07-23
مراكز الإيواء المؤقت
2025-07-23
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