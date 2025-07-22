زيادة إقبال الزوار على فنادق حمص وسط تشديد الرقابة السياحية

حمص-سانا

شهدت الحركة السياحية في محافظة حمص انتعاشاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغ عدد نزلاء الفنادق بمختلف تصنيفاتها 25,484 نزيلاً، مقارنةً بـ 13,919 نزيلاً فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب إحصائيات مديرية السياحة.

وفي تصريح لـ سانا، أوضحت مديرة السياحة في حمص ملك عباس أن المديرية كثّفت من جولاتها الرقابية، حيث نفذت 40 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية أسفرت عن تنظيم عدة ضبوط تتعلق بالتسمم الغذائي، واستخدام عبوات غير صحية، وإجراءات فك إغلاق، كما تم إجراء 17 جولة رقابية إضافية على مواقع العمل السياحي دون تسجيل مخالفات تُذكر.

وفي إطار تطوير القطاع السياحي، أصدرت شعبة مكاتب السياحة والسفر 9 قرارات ترخيص جديدة خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى إعادة تفعيل مكاتب كانت ملغاة أو مجمدة، مع إيقاف نشاط مكتبين لمخالفتهما شروط العمل.

أما على صعيد التراخيص الجديدة فقد استقبلت المديرية 7 طلبات ترخيص لمواقع سياحية جديدة، وجرى الكشف على مشروعين في مرحلتي إشادة وتوظيف سياحي في منطقتي المشتاية وعناز بريف حمص الغربي، مع تقديم كل التسهيلات للمستثمرين الراغبين في دخول هذا القطاع الحيوي.

وتعكس هذه الأرقام والإجراءات اهتماماً متزايداً بالسياحة كرافد اقتصادي، وتسعى المديرية إلى خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تواكب تطلعات الزوار والمستثمرين على حد سواء.