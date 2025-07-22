احتجاجات في السقيلبية للمطالبة بكشف مصير متطوع مختطف في السويداء

حماة-سانا

نظمت جمعية آية صوفيا الخيرية بالتعاون مع مدير منطقة الغاب في محافظة حماة، فايز لطوف، وقفة احتجاجية أمام مبنى منطقة السقيلبية، للمطالبة بالكشف عن مصير المتطوع في الدفاع المدني حمزة العمارين، المختطف منذ أيام على يد ميليشيا الهجري في مدينة السويداء.

ودعا المشاركون في الوقفة إلى فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الاختطاف وضمان سلامة العمارين.

ويشغل حمزة العمارين منصب رئيس مركز استجابة طارئة في منظمة “الخوذ البيضاء”، حيث انقطع التواصل معه في الـ16 من تموز الجاري أثناء تنفيذ مهمة إجلاء لفريق أممي داخل السويداء، وفقاً لتصريحات صدرت عن المنظمة.

وتعكس هذه الوقفة التضامن الشعبي مع العاملين في المجال الإنساني، وتسلط الضوء على المخاطر التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم الإغاثية، ولا سيما في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية.