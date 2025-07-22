يونيسف تقدم دعماً مالياً لـ1000 طفل في ريف حماة لمواجهة الفقر

حماة-سانا

أطلق مشروع التحويلات النقدية التابع لمنظمة اليونيسف، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية، مبادرة جديدة تهدف إلى تسجيل نحو 1000 طفل من العائلات الأشد فقراً في بلدات لطمين والزكاة والأربعين وحصرايا والحماميات والصخر والجيسات في ريف حماة الشمالي، للحصول على منحة مالية مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و23 شهراً.

وأوضح مصطفى الحسين، رئيس دائرة الأمن الغذائي في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحماة، في تصريح لمراسل سانا أن الفئات المستهدفة تشمل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والمصابين بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الأسر التي تعيلها الأمهات، باعتبارها الأكثر حاجة للدعم.

أهداف البرنامج:

تقديم دعم نقدي مباشر لتأمين الاحتياجات الأساسية للأطفال في مرحلة النمو الحرجة.

تحسين التغذية والرعاية الصحية للأطفال الأقل من عامين.

تعزيز قدرة الأسر على مواجهة التحديات المعيشية الراهنة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إستراتيجية منسقة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي للأطفال، وتسعى الجهات المنظمة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة فعالة ومستدامة.