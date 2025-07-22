سيناتور أمريكي: إلغاء قانون قيصر يتماشى مع أجندة ترامب في منح سوريا فرصة

واشنطن-سانا

أكد عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون، “أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر بالكامل، يتماشى تماماً مع أجندة الرئيس دونالد ترامب في منح سوريا فرصة”.

وقال ويلسون في تدوينة على منصة إكس: ” أقدر نوايا زملائي في لجنة الخدمات المالية في الكونغرس لإثارة مسألة تبسيط العقوبات على سوريا في الوقت المناسب، وأعتقد أن إلغاء قانون قيصر بالكامل يتماشى تماماً مع أجندة الرئيس ترامب في منح سوريا فرصة”.

وحذر ويلسون من أن إبقاء قانون قيصر سارياً لسنوات، سيؤدي إلى إعاقة إعادة الإعمار في سوريا على المدى الطويل، ما قد يُسهم في عودة تنظيم داعش الإرهابي.

وكان ويلسون أعلن في الثاني عشر من الشهر الماضي، أنه قدم تشريعاً إلى الكونغرس لإلغاء “قانون قيصر” وعقوباته على سوريا بالكامل.